Министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова арестовали в Новосибирске

Центральный районный суд избрал меру пресечения министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

— По постановлению суда Денис Архипов арестован на 2 месяца, то есть до 20 мая 2024 года, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Напомним, задержание министра Архипова произошло после того, как утром 20 марта заместитель Генпрокурора России в СФО Дмитрий Демешин провел личный прием граждан. На нем жители Новосибирска пожаловались на отвратительную работу «Экологии-Новосибирск», контролировать которую должно было Министерство ЖКХ и лично сам его руководитель.

Однако со своей задачей чиновник, по мнению Демешина, не справился.

— Денис Архипов, зная, что ООО «Экология-Новосибирск» не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для истребования в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком данных средств. В результате в бюджет Новосибирской области не поступили денежные средства в размере свыше 220 млн рублей, — объяснили в пресс-службе ведомства.

По материалам прокуратуры на министра ЖКХ и энергетики возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Ранее редакция сообщала об аресте бывшего руководителя департамента транспорта мэрии Новосибирска Константина Васильева. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.