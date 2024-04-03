Жительница Новосибирска пожаловалась в полицию на своих сутенеров

Полиция задержала двух молодых людей из Новосибирска, которых подозревают в вовлечении в занятие проституцией. Взятым под стражу 19 и 20 лет.

Согласно сообщению МВД по Новосибирской области, задержанные вовлекали в занятие проституцией 20-летнюю жительницу города.

С октября 2023 года по март 2024 года они предлагали клиентам интимные услуги через объявления на одном из сайтов и предоставляли съемную квартиру для встреч.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется расследование.

Ранее редакция сообщала о том, что притон с проститутками закрыли полицейские в Новосибирске.