Жительница Новосибирска пожаловалась в полицию на своих сутенеров

Полиция задержала двух молодых людей из Новосибирска, которых подозревают в вовлечении в занятие проституцией. Взятым под стражу 19 и 20 лет.
Согласно сообщению МВД по Новосибирской области, задержанные вовлекали в занятие проституцией 20-летнюю жительницу города.
С октября 2023 года по март 2024 года они предлагали клиентам интимные услуги через объявления на одном из сайтов и предоставляли съемную квартиру для встреч.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется расследование.
Ранее редакция сообщала о том, что притон с проститутками закрыли полицейские в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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