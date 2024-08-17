Директора турфирмы «кинула» на 3 млн с путевками за границу жителей Новосибирска

В Новосибирске задержали директора турфирмы, по вине которой у людей сорвались поездки за границу.

По данным следствия, с 24 апреля по 2 июля 2024 года директор турагентства «Лайф Тревел» совершила мошенничество с использованием служебного положения при продаже пакетных туров отдыха. Женщина заключила договоры на оказание услуг по предоставлению туристических путевок в иностранные государства. Заказчики оплатили путевки, но их планам не суждено было сбыться.

— Заказчики произвели оплату путевок на сумму свыше 3-х миллионов рублей, однако руководитель организации, введя в заблуждение клиентов фирмы относительно своих намерений, обязательства не выполнила. Потерпевшие не смогли совершить запланированные полеты, — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

По факту мошенничества СК по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске под суд пошли директор компании-подрядчика и ее муж, которых обвиняют в мошенничестве с деньгами владельцев квартир. Собранные с собственников трех жилых многоэтажек 4 млн на ремонт кровли супруги потратили на личные нужды.