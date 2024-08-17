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Любовная история обернулась уголовным делом для пары в Новосибирске

  • 17/08/2024, 10:30
Автор: Ольга Кирсанова
Любовная история обернулась уголовным делом для пары в Новосибирске
Сибиряк обещает «посадить» экс-возлюбленную за то, что она его сбросила с балкона.

В Новосибирске бывшие возлюбленные обвиняют друг друга в побоях, а один из них уже стал фигурантом уголовного дела.

В ту роковую ночь, 8 апреля, молодой человек выпал с балкона на улице выборной, куда приехал поговорить с девушкой, с которой только что расстался.

По словам Виктории, бывший пришел «навеселе» и не с пустыми руками — с собой  Николай захватил алкоголь, чтобы помириться и вернуть любимую. Однако разговор не задался.

— Я ему отказала. Он пришел в ярость, удерживал меня, отобрал телефон, бил. Облил меня алкоголем, грозился поджечь. Я просила остановиться, говорила, что мне больно. Но он отвечал, что ему тоже больно и продолжал меня бить, — вспоминает девушка в разговоре с  Atas.info.

По словам Виктории, устав от разборок, Николай* вышел на балкон, закурил и предложил ей присоединиться. Воспользовавшись моментом, девушка заперла гостя на балконе. Тот начал ломиться, давая при этом понять, что Вика делает все только хуже.

Поняв, что расправы не избежать, сибирячка спешно покинула квартиру и спряталась от агрессора во дворе многоэтажки.

Виктория видела, как Николай спрыгнул с балкона, чтобы догнать ее.

В ту же ночь девушка написала заявление в полицию и сняла побои. Медики зафиксировали ушибы мягких тканей головы, а также повреждение связок.

— Человек как будто знал, как бить, и не бил прям по лицу. Бил по виску и по челюсти. Челюсть три дня не смыкалась из-за отека. Сейчас я наблюдаюсь у психотерапевта. У меня тревожное расстройство, бессонница, — делится сибирячка.

Получив травмы при прыжке с балкона, Николай некоторое время провел в больнице. По словам собеседницы, выйдя из медучреждения, бывший сразу же приступил к угрозам. Он заявил, что напишет встречное заявление о том, что упал он не сам, а помогла ему в этом Вика. При этом парень предлагает экс-возлюбленной помириться.

— Но в таком случае мне придется забрать заявление, а он окажется безнаказанным. С другой стороны есть риск, что фигурантом уголовного дела стану уже я, — говорит Виктория.

Девушка ищет свидетелей произошедшего той ночью, которые бы подтвердили, что Николай выпал с балкона сам.

— Если бы я заранее знала, что человек может так всё вывернуть, я бы сразу искала свидетелей, попросила бы записи с видеорегистраторов, но прошло уже столько времени… Когда приехала скорая, он сказал, что упал сам. Сейчас же утверждает дознавателям, что не хотел изначально говорить, что его столкнула я. На меня давят, говорят, что мне «светит» 10 лет, — переживает девушка.

В пресс-службе ГУ МВД журналистам пояснили, что в отношении агрессора возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему предъявлено обвинение.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд приговорил мигранта к 15,5 годам за убийство школьницы. С бывшей возлюбленной иностранец расправился на глазах у свидетелей. Триггером для него стал отказ девушки продолжить с ним любовные отношения.

Источник фото: Freepik / Автор KamranAydinov

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Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : угрозы уголовное дело побои отношения


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