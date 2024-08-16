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Экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца освободили от наказания

  • 16/08/2024, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца освободили от наказания
В марте он получил два с половиной года условно.

Дениса Ференца, которые ранее занимал должность прокурора Новосибирска, освободили от наказания. По информации «Коммерсанта», переданной из зала суда, коллегия Новосибирского областного суда приняла это решение в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор бывшему начальнику управления областной прокуратуры Александре Авериной оставлен без изменений.

Напомним, по версии следствия, бывший руководитель компании «Винап» Олег Яровой, якобы, при пособничестве начальника управления прокуратуры Александры Авериной и директора ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрия Куклина совершил ложный донос о мошенничестве своей знакомой. Факт якобы мошенничества подтвердили в своих свидетельских показаниях Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. При этом, как отмечало следствие, бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец, превышая служебные полномочия, собранные по делу доказательства передавал Александре Авериной. На предпринимательницу было заведено дело о мошенничестве, однако в дальнейшем оно было прекращено.

В марте 2024 года им вынесли приговор. Денис Ференец получил два с половиной года условно. Александру Аверину осудили условно на три года и лишили госнаграды «Заслуженный юрист РФ» и классного чина «старший советник юстиции».

Стороны обжаловали судебное решение. В частности, защита просила оправдать Дениса Ференца в связи с отсутствием в его действиях состава преступления и признать за ним право на реабилитацию. Прокуратура настаивала на ужесточении наказания, напоминает «Коммерсант».

Ранее редакция сообщала о том, что экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву суд ужесточил наказание

Фото: freepik,  создано с помощью нейросети Midjourney 5.2.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : превышение должностных полномочий мошенничество


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