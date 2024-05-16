Директора УК в Новосибирске наказали на 180 тысяч за оскорбление в мессендежере

Директор управляющей компании позволил себе некорректные высказывания в адрес жителя Новосибирска в мессенджере.

По информации Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, директор управляющей компании написал в чат собственников парковочных мест неприятные слова, которые оскорбили одного из мужчин. Обиженный житель обратился в суд.

На момент разбирательства переписка была удалена. Суд постановил опубликовать опровержение на доске объявлений у входа на парковку. Однако бывший директор управляющей компании предпочёл скрываться, и его два раза объявляли в исполнительный розыск. В конце концов он всё же разместил опровержение, факт исполнения которого зафиксировал пристав.

Тем не менее, с мужчины взыскали 180 тысяч рублей неустойки за каждый день просрочки.

Ранее редакция сообщала о том, что 600 тысяч морального вреда выплатил житель Новосибирской области.