Директора УК в Новосибирске наказали на 180 тысяч за оскорбление в мессендежере

Директор управляющей компании позволил себе некорректные высказывания в адрес жителя Новосибирска в мессенджере.
По информации Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, директор управляющей компании написал в чат собственников парковочных мест неприятные слова, которые оскорбили одного из мужчин. Обиженный житель обратился в суд.
На момент разбирательства переписка была удалена. Суд постановил опубликовать опровержение на доске объявлений у входа на парковку. Однако бывший директор управляющей компании предпочёл скрываться, и его два раза объявляли в исполнительный розыск. В конце концов он всё же разместил опровержение, факт исполнения которого зафиксировал пристав.
Тем не менее, с мужчины взыскали 180 тысяч рублей неустойки за каждый день просрочки.
Ранее редакция сообщала о том, что 600 тысяч морального вреда выплатил житель Новосибирской области.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru