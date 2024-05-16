Водитель иномарки сбил женщину с 3-летним ребенком на «зебре» в Новосибирске

В Новосибирске мужчина за рулем автомобиля Subaru Legacy сбил на пешеходном переходе маму с маленькой дочкой.
ДТП произошло ранним утром в Ленинском районе города.
По информации Госавтоинспекции, водитель Subaru ехал по улице Титова и напротив дома №40 наехал на двух пешеходов, переходящих проезжую часть по «зебре».
— Пострадавшая 22-летняя женщина и ее 3-летняя дочь с полученными травмами были доставлены в больницу, — рассказали в городском ведомстве.
Госавтоинспекцией Новосибирска вынесено определение о проведении административного расследования для установления всех обстоятельств происшествия.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области суд отправил в колонию майора МВД за то, что сбил 6-летнюю девочку на «зебре» и оставил ее умирать.
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.
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