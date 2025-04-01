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Директором Новосибирского краеведческого музея назначили Антона Рубшева

  • 01/04/2025, 11:30
Автор: Оксана Мочалова
Директором Новосибирского краеведческого музея назначен Антон Рубшев
Он исполнял обязанности руководителя с мая 2024 года

Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина представила коллективу Новосибирского государственного краеведческого музея нового руководителя. Учреждение возглавил Антон Рубшев. До этого он исполнял обязанности руководителя.

Напомним, предыдущий директор Новосибирского краеведческого музея Юлия Шуклина в мае 2024 года возглавила областное министерство культуры. Должность министра была вакантна с весны 2022 года.

Антон Рубшев родился в 1985 году в Читинской области. Окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры и искусств по специальности «Музейное дело и охрана памятников культуры».  Работал в крупных музеях Санкт-Петербуга. С 2017 года работает в Новосибирском государственном краеведческом музее.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники Сибирской оперативной таможни передали в Новосибирский краеведческий музей изъятые при попытке незаконного вывоза из России старинные предметы

Фото предоставлено НГКМ, автор- пресс-служба

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Рубрики : Отставки и назначения Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирский краеведческий музей назначение


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