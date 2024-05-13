Юлия Шуклина назначена министром культуры Новосибирской области

С сегодняшнего дня министром культуры Новосибирской области назначена Юлия Шуклина. Об этом объявил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании.

— Пожелаем Юлии Константиновне успехов на новом месте и прошу оказать содействие в работе нового министра, — подчеркнул Травников.

Юлия Шуклина родилась в Семипалатинске. Окончила исторический факультет ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», аспирантуру Института археологии и этнографии СО РАН. Кандидат исторических наук. С 2011 года работает в ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей»: с 2012 в должности заместителя директора по научной работе, весной 2023 года назначена директором музея.

Напомним, пост министра культуры Новосибирской области стал вакантным с апреля 2022 года, когда ушла Наталья Ярославцева. Все это время и.о. министра являлся Юрий Зимняков.

Ранее редакция сообщала о том, что обсуждается возможность назначения вице-мэра Анны Терешковой на должность министра культуры.