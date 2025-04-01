Патентные тролли ходят по маркетплейсам толпами и шантажируют селлеров

При регистрации товарных знаков существует запрет на регистрацию общеупотребительных фраз и описательных товарных знаков. Эти обозначения не подлежат регистрации, однако на практике бывают исключения. Решение по заявкам принимает специалист Роспатента, и, как и любой человек, он может допустить ошибки, пропустив слабые обозначения. С этой проблемой сейчас сталкиваются все больше селлеров на маркетплейсах. Об этом редакции Infopro54 сообщил президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко.

— На комиссии по саморегулированию рынка электронной торговли при Минпромторге России было принято решение о процедуре защиты прав правообладателей — безусловной блокировке карточек, что открыло возможности для недобросовестных правообладателей. Придраться патентные тролли могут к чему угодно. С помощью сервисов аналитики они изучают продажи карточек селлеров, выбирают топовые позиции и выискивают в них элементы для патентования. В Роспатент сейчас поступают тысячи заявлений о патентовании общеупотребительных фраз от таких «авторов», — говорит Москаленко.

Эксперт отметил: даже если селлер провел проверку бренда перед выходом на маркетплейс, в тот момент, когда он размещает карточку, он не видит бренды, которые проходят регистрацию. То есть предприниматель может попасть под такие иски.

По его словам, патентные тролли предоставляют на маркетплейс документы о патентовании, и площадка должна заблокировать селлера по просьбе правообладателя. У селлера есть 10 дней на ответ по претензии. Если он не может ответить (например, если речь идет о патенте на общеупотребительные фразы), то его карточка блокируется на площадке, а товар едет на возврат. Изымать остатки с маркетплейса дорого: на это могут уйти от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

— По факту получается, что патентные тролли смотрят на остатки селлера, приходят к нему и говорят: «Давай договариваться». В одном из наших кейсов новосибирский предприниматель, который должен был потратить 450 тысяч на вывод с площадки товара якобы из-за нарушения авторских прав, отдал «авторам» 150 тысяч, чтобы его оставили в покое. То есть деятельность таких «собственников бренда» нацелена не на его защиту, а на заработок, — говорит Алексей Москаленко.

Профессиональное сообщество добивается, чтобы решение о блокировке кабинета селлера на маркетплейсе принималось судом, так как в суде у предпринимателя есть шанс доказать, что патентные тролли запатентовали общеупотребительные фразы, а также что селлер использует только что зарегистрированный троллями бренд много лет. По словам Алексея Москаленко, у селлеров также должна быть возможность обратиться в палату по патентным спорам для прекращения охраны прав на товарный знак. Также можно обратиться в ФАС по вопросам недобросовестной конкуренции, где тоже предусмотрены штрафы.

— С другой стороны мы предлагаем внести поправку об ужесточении ответственности за нарушение авторских прав. Если селлер действительно нарушает авторские права, то маркетплейс по требованию автора сообщает, сколько на площадке было продано товаров под его брендом. Если суд встанет на сторону автора, то предприниматель будет платить компенсацию за каждый акт нарушения. Это будет справедливо, — уверен Алексей Москаленко.

Также ассоциация предлагает доработать систему цифрового арбитража между продавцом и маркетплейсом. Это позволит селлерам оспаривать данные, предоставленные «правообладателями», в суде и при этом не останавливать продажи на онлайн-площадке.

Ранее редакция рассказывала о том, как новосибирские ПВЗ разгребают «новогодний потребительский экстремизм».