Дирижер из Новосибирска застрял в Иране вместе с оркестром

Главный дирижер новосибирского камерного оркестра Арсений Ткаченко застрял в Иране. Он не может вылететь вместе с артистами Большого симфонического оркестра имени Чайковского, сообщает ТАСС.

Всего в Тегеране сейчас находится 51 человек — музыканты и участники гастрольного тура, который начался 10 июня. Из-за временного ограничения авиасообщения после израильских ударов по территории страны они пока не могут покинуть Иран.

Ансамбль танца «Лезгинка» остался с оркестром. Сейчас идут приготовления к эвакуации артистов.

Российские музыканты и танцоры ансамбля «Лезгинка» выступали в Тегеране 10 и 12 июня. Но планы изменились из-за удара Израиля, который, по данным ТАСС, выпустил около 300 ракет по объектам ядерной программы Ирана.