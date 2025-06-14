Дирижер из Новосибирска застрял в Иране вместе с оркестром

Главный дирижер новосибирского камерного оркестра Арсений Ткаченко застрял в Иране. Он не может вылететь вместе с артистами Большого симфонического оркестра имени Чайковского, сообщает ТАСС.
Всего в Тегеране сейчас находится 51 человек — музыканты и участники гастрольного тура, который начался 10 июня. Из-за временного ограничения авиасообщения после израильских ударов по территории страны они пока не могут покинуть Иран.
Ансамбль танца «Лезгинка» остался с оркестром. Сейчас идут приготовления к эвакуации артистов.
Российские музыканты и танцоры ансамбля «Лезгинка» выступали в Тегеране 10 и 12 июня. Но планы изменились из-за удара Израиля, который, по данным ТАСС, выпустил около 300 ракет по объектам ядерной программы Ирана.
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Источник фото: нейросеть Шедеврум
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