«Словно бритвой режет»: опасные кровососущие атаковали жителей Новосибирска

С наступлением аномальной жары в Новосибирской области появились слепни, которые представляют угрозу как для людей, так и для животных. Как пояснил новосибирский биолог Алексей Яновский, обычно эти кровососущие появляются только в конце июня, но в этом году в природе всё происходит заметно раньше. Наиболее слепни активны вблизи водоёмов, где создаются подходящие условия для их размножения. В местах с высокой влажностью, на полях, пастбищах и в лесах их тоже довольно много.

— Слепней несколько видов. Самый мелкий — с комнатную муху — это красочный слепень-златоглазка. Ещё есть мелкий серого цвета — слепень-дождёвка. Размером с пчелу несколько видов так называемых оленьих слепней. Ну а самый большой — это бычий слепень. Укус слепня выдержать невозможно — режет словно бритвой, — поделился с VN.ru Алексей Яновский.

Помимо стресса и дискомфорта, которые доставляют эти маленькие «вампиры», они опасны для здоровья. Их укусы болезненны и могут вызывать сильное раздражение, отеки, зуд. У некоторых людей и животных возможны аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. Кроме того, эти насекомые могут переносить различные инфекционные заболевания.

Для защиты от слепней, нашествие которых отмечают многие дачники, следует использовать репелленты. Наносить их необходимо на открытые участки кожи и одежду. При этом важно избегать попадания на слизистые оболочки и в глаза.

Кроме того, перед работами на свежем воздухе, следует надевать одежду неярких цветов с длинными рукавами, а также кепки или шляпы со специальной защитной сеткой для лица. Работать на огороде лучше рано утром или вечером — в это время активность слепней снижена.

Ранее новосибирские дачники пожаловались на нашествие медведок на их участках.