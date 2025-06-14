Полиция разогнала уличных дрифтеров в Калининском районе Новосибирска

В Калининском районе Новосибирска полицейские остановили уличные гонки. Во время рейда силовики прервали автомобильное шоу, где участники дрифтовали на дорогах, пренебрегая правилами дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что водителям уже начали выписывать штрафы. Нарушения связаны с управлением незарегистрированными автомобилями, эксплуатацией неисправных машин и отсутствием полисов ОСАГО.

Также выяснилось, что некоторые любители дрифта оказались без водительских прав.

— В отношении водителей было составлено порядка 40 административных материалов. 3 транспортных средства были помещены на штрафстоянку, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что дрифтеры лишили новосибирцев полноценного сна. На громкую музыку и рев моторов под окнами снова жалуются жители нескольких районов города.