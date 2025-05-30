Новосибирский психолог рассказала правду о мате в песнях Шнурова

В Новосибирске прошёл концерт группы «Ленинград», который закончился скандалом. Солист Сергей Шнуров нарушил своё обещание не использовать мат во время концерта и спел песни с ненормативной лексикой.

Концерт пошел по другому сценарию. Во время выступления он обратился к зрителям в зале и предложил удалиться тех, кому не нравятся песни с ненормативной лексикой. После чего, предложил спеть композиции без цензуры, и публика поддержала его аплодисментами.

— Использование нецензурной лексики в творчестве, в том числе в песнях Сергея Шнурова, — явление, которое с психологической точки зрения можно рассматривать в нескольких аспектах. Мат в оригинальных песнях часто является частью художественного замысла и отражает определённую культурную, социальную или эмоциональную атмосферу, — пояснила Анастасия Черникова, психолог и руководитель центра ментального здоровья «Психологика», изданию Om1 Новосибирск.

Психолог добавила, что кратковременное использование мата не причиняет серьезного вреда и даже может помочь улучшить эмоциональное состояние в стрессовых обстоятельствах.

— Однако частое и неконтролируемое использование нецензурной лексики может способствовать формированию агрессивных моделей поведения, особенно у подростков и детей, — заметила эксперт.

Черникова отметила, что в творчестве Сергея Шнурова мат является неотъемлемой частью его художественного замысла и ориентирован на взрослую аудиторию. Поэтому его использование в данном контексте можно считать оправданным с точки зрения психологии и культурных норм.

Напомним, после 19 обращений горожан с просьбой отменить концерты группы «Ленинград», Сергей Шнуров подписал гарантийное письмо, где обещал не использовать мат во время концерта.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский депутат Аксёненко предложил выделить мат в отдельное правонарушение. Инициатива в ближайшее время будет рассмотрена межфракционной группой по защите христианских ценностей в Госдуме РФ.