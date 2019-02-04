«Дискус» выдает ключи в «Просторном»

— В декабре 2018 года мы начали выдавать ключи по 40 домам в микрорайоне «Просторный». Принимаем около 30-40 человек в день. К концу февраля планируем удовлетворить основной поток желающих получить ключи, — рассказал InfoPro54 председатель кооператива «Просторный квартал-2» Олег Басалаев. — Сейчас эти люди приступают к отделочному ремонту.

Он напомнил, что в остальных 44 домах микрорайона покупатели получали ключи от квартир в 2016-2018 годах. Сейчас на всех объектах жилмассива полностью завершены строительные работы.

— В квартиры подведены все коммуникации, кое-где остались работы по отделке подъездов, но мы изначально их притормозили. Практика показывает, что во время ремонтов, замены дверей владельцы нередко задевают стены и потом их снова приходится перекрашивать. Думаю, что в течении 2-3 недель мы закроем этот вопрос — когда пройдет основная волна ремонтов, — говорит Олег Басалаев.

По его словам, компания провела часть работ по благоустройству дворов, в том числе положила временное асфальтовое покрытие — около 500 метров.

Часть работ по благоустройству и озеленению дворов была проведена осенью 2018. В весенне-летний период 2019 года эти работы продолжатся. Тогда же планируется сооружать и детские городки.

Олег Басалаев отметил, что в «Просторном» продолжается работа по формированию инфраструктуры. Сейчас из микрорайона организовано четыре выезда. Все дороги сделал застройщик — компания «Дискус». Заканчивается строительство детского сада.

Вокруг домов микрорайона формируется парковочное пространство. Кроме того, на массиве запланировано создание трех крытых подземных парковок на 150-250 мест. Одну из них застройщик намерен сдать в 2019 году. Сейчас изучается спрос на покупку/аренду машиномест.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Дискус»