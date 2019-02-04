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«Дискус» выдает ключи в «Просторном»

До конца февраля покупатели квартир во всех домах микрорайона смогут приступить к ремонту.
  • 04/02/2019, 10:00
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Часть работ по благоустройству и озеленению дворов была проведена осенью 2018. В весенне-летний период 2019 года эти работы продолжатся. Тогда же планируется сооружать и детские городки.

— В декабре 2018 года мы начали выдавать ключи по 40 домам в микрорайоне «Просторный». Принимаем около 30-40 человек в день. К концу февраля планируем удовлетворить основной поток желающих получить ключи, — рассказал InfoPro54 председатель кооператива «Просторный квартал-2» Олег Басалаев. — Сейчас эти люди приступают к отделочному ремонту.

Он напомнил, что в остальных 44 домах микрорайона покупатели получали ключи от квартир в 2016-2018 годах. Сейчас на всех объектах жилмассива полностью завершены строительные работы.

— В квартиры подведены все коммуникации, кое-где остались работы по отделке подъездов, но мы изначально их притормозили. Практика показывает, что во время ремонтов, замены дверей владельцы нередко задевают стены и потом их снова приходится перекрашивать. Думаю, что в течении 2-3 недель мы закроем этот вопрос — когда пройдет основная волна ремонтов, — говорит Олег Басалаев.

По его словам, компания провела часть работ по благоустройству дворов, в том числе положила временное асфальтовое покрытие — около 500 метров.

Работы по благоустройству микрорайона «Просторный» продолжаются

— В группу компаний «Дискус» входит свой асфальтобетонный завод. Он расположен неподалеку от жилмассива поэтому мы привозим асфальт, а технология позволяет закатывать временное покрытие даже в зимнее время. Это необходимо, чтобы закрыть щебенку — иначе она утонет в песке. Кроме того, мы сможем сохранить порядок во дворах — чтобы их не развезло весной. В теплое время года положим еще один слой асфальта и будем заканчивать работы по благоустройству, — говорит Олег Басалаев.

Часть работ по благоустройству и озеленению дворов была проведена  осенью 2018. В весенне-летний период 2019 года эти работы продолжатся. Тогда же планируется сооружать и детские городки.

Олег Басалаев отметил, что в «Просторном» продолжается работа по формированию инфраструктуры. Сейчас из микрорайона организовано четыре выезда. Все дороги сделал застройщик — компания «Дискус». Заканчивается строительство детского сада.

Семь поликлиник планируют сдать к началу 2022 года

— Сдача детского сада планируется в первом квартале. По нашей информации, в мэрии Новосибирска идет оформление документов по земельному участку для строительства поликлиники в рамках частно-государственного партнерства. В домах работают продуктовые и хозяйственные магазины, пекарни, — перечисляет Басалаев. — Что касается школы, то в «Просторном» запланировано строительство двух образовательных учреждений, но пока не решен вопрос с их финансированием. С другой стороны, в соседнем микрорайоне строится школа на 1100 учеников, в километре на Чемском жилмассиве расположена еще одна. Транспортная доступность микрорайона до школ, других районов города, а также до метро уже налажена. В проработке находится вопрос создания станции «Городской электрички».

Вокруг домов микрорайона формируется парковочное пространство. Кроме того, на массиве запланировано создание трех крытых подземных парковок на 150-250 мест. Одну из них застройщик намерен сдать в 2019 году. Сейчас изучается спрос на покупку/аренду машиномест.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Дискус»

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