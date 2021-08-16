Дискуссия вокруг санатория Минобороны продолжается

В редакцию Infopro54 поступило официальное обращение управления Росздравнадзора по Новосибирской области за подписью руководителя управления Елены Хрусталевой в ответ на публикацию от 11 августа «У Минобороны «отжимают» новосибирский санаторий». Напомним, речь в публикации шла о многочисленных проверках ведомством работы оздоровительного учреждения. Эти проверки, по мнению председателя Межрегиональной общественной организации содействия борьбе с коррупцией «Общественный антикоррупционный комитет» в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах Ольги Сафроновой, незаконны.

Вот что сообщают в Росздравнадзоре.

— В 2019 году Территориальный орган не проводил самостоятельную проверку, а принимал участие в проверке военной прокуратуры Новосибирского гарнизона …, с целью контроля качества и полноты оказания медицинской помощи, в соответствии с требованиями военной прокуратуры Новосибирского гарнизона. — Проверка в апреле 2021 года и инспекционный визит, проведенный в августе, были согласованы с прокуратурой Новосибирской области. Обязательность согласования проверок именно с военной прокуратурой не регламентирована и не имеет юридической силы. Таким образом, информация о якобы незаконном характере проверок, проведенных Территориальным органом, является ложной. — Согласно реестру лицензий санаторий имеет лицензию по адресу места осуществления медицинской деятельности. В соответствии с действующими нормам законодательства юрлицо, имеющее лицензию на оказание медицинской помощи, должно подчиняться и исполнять требования законодательства, регламентирующие работу медицинских организаций. Директор филиала, имеющая высшее юридическое образование, ранее возглавляла филиал ФБГУ «СКК Приволжский»… В ходе надзорных мероприятий Территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области установлено, что данное должностное лицо из-за отсутствия соответствующего образования не могла возглавлять данную медицинскую организацию. В связи с грубыми нарушениями лицензионных требований, в том числе отсутствия у директора должного образования, Территориальным органом Росздавнадзора было отказано в переоформлении лицензии, а также направлялись соответствующие обращения в военную прокуратуру Центрального округа и прокуратуру военного гарнизона Новосибирска. — Решением Арбитражного суда Новосибирской области… признано, что образование начальника филиала Санаторий «Ельцовка» ФГБУ «СКК Приволжский» МО РФ не соответствует лицензионным требованиям и п.4 постановления Правительства РФ от 16 апреля 2012 года №291 «О лицензировании медицинской деятельности»… Информация о якобы незаконных проверках и требованиях о приведении работы филиала ФГБУ «СКК Приволжский» МО РФ к соответствию с действующим законодательством в части назначения руководящего состава, имеющего медицинское образование, со стороны Территориального органа — является ложной.

Со своей стороны, Ольга Сафронова, настаивает на фактах, приведенных ею в ранее указанной публикации. Об этом она сообщила в комментарии редакции. Кроме того, как Ольга Сафронова заявила, что по фактам, перечисленным ей в предыдущей публикации, она направила официальное обращение в Генпрокуратуру РФ, ведомство взяло его в работу.