Архитекторы Новосибирска придумали новую линейку остановок

В мэрии Новосибирска в очередной раз разрабатываются типовые проекты нестационарных торговых объектов: киосков, павильонов, а также остановок. Этот документ планируется выпустить в свет до конца 2021 года. Если предприниматель не придумывает ничего с нуля, то он сможет брать типовой проект, изготавливать НТО по этому проекту с соблюдением всех требований и устанавливать, сообщил во время прямого эфира в официальной группе мэрии в Instagram главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.

Напомним, до этого в течение 2 лет в мэрии шла разработка остановочных павильонов для одноименной концессии, которая закончилась прожектом. На концессию не было подано ни одной заявки. Из администрации ушли сразу несколько высокопоставленных чиновников , а департаменту промышленности прописали реорганизацию . Проблема дошла до Генпрокуратуры РФ . В июне 2021 года в мэрии объявили о перезагрузке конфликта с коммерсантами, в том числе работающими в торговых павильонах на остановках

Однако в августе тема появилась в СМИ в новом ракурсе. Мэрия Новосибирска объявила тендер по выбору подрядчика для строительства 10 остановок со стартовой ценой лота 6,5 млн рублей. После громких баталий о внешнем облике концессионных павильонов заказ, вынесенный на госторги, вызвал, мягко говоря, недоумение.

— В соцсетях звучат большие претензии к внешнему виду остановочных павильонов, которые появляются в Новосибирске. Это происходит по многим причинам. Мэрия вынуждена их устанавливать согласно требованиям ГИБДД, после вынесения судебных решений. Мэрия вынуждена быстро реагировать на такие требования, быстро и максимально дешево устанавливать павильоны, — подчеркнул Александр Ложкин. — Заявленная сумма в 600-700 тысяч рублей за объект — это не только сам объект, но и обустройство остановки, прилегающего парковочного кармана и т.д.

При этом Ложкин подчеркнул, что новая модельная линейка основных остановочных павильонов разработана уже на 80%. Она будет включать в себя павильоны с торговыми помещениям и без них. Свои павильоны будут разработаны для трамвайных остановок, а также для размещения вышек операторов сотовой связи. Максимально вандалоустойчивые павильоны будут предложены для размещения на окраинных точках маршрутов в отдаленных районах, где стеклянный павильон быстро придет в негодность.

— Линейка уже практически готова. Будем с ней выходить на утверждение через постановление мэрии Новосибирска, которое закрепит полную линейку основных торговых павильонов в качестве типовых, — подчеркнул главный архитектор города.

На сайте мэрии Новосибирска в начале августа был размещен проект постановления «О требованиях к внешнему облику нестационарных объектов торговли, оказания услуг и общественного питания на территории города Новосибирска». Речь идет об объектах, размещенных на гостевых маршрутах, которые планируется привести в соответствие с прописанными в постановлении требованиями до июня 2022 года. Вот лишь некоторые из них:

— Колористическое решение нестационарных объектов (за исключением мобильных объектов, летних кафе, торговых автоматов (вендинговых автоматов)) должно выполняться в следующих цветах: основной цвет неостекленных поверхностей (один на выбор): железносерый (RAL 7011), транспортный серый (RAL 7043), темно-алюминиевый (RAL 9007), перламутровый светло-серый (RAL 9022), перламутровый темно-серый (RAL 9023) — не менее 70%.

— Дополнительный цвет неостекленных поверхностей (один на выбор): железно-серый (RAL 7011), антрацитово-серый (RAL 7016), черно-серый (RAL 7021), транспортный серый (RAL 7043), черный янтарь (9005), темно-алюминиевый (RAL 9007), перламутровый светло-серый (RAL 9022), перламутровый темно-серый (RAL 9023) и (или) на фризе — цвет фирменного стиля хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность в нестационарном объекте.

— Цвет переплетов и полотен оконных и дверных проемов: темно-серый (RAL 7016).

— Нестационарные объекты не должны иметь следов ржавчины, грязи, сколов краски, механических повреждений.

— Допускается покрытие не более 30% поверхностей остекления нестационарных объектов бесцветными светопропускающими ПВХ-пленками для декорирования стекла с различными структурами поверхности (матовое стекло, травленое стекло).

— Нестационарные объекты (за исключением нестационарных объектов, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, сооружений постов охраны стоянок транспортных средств) размещаются высотой не более 3,3 м от нижнего края нестационарного объекта (с учетом фриза).

— При устройстве нестационарных объектов не допускается применение кирпича, газобетона, строительных блоков, монолитного и сборного бетона, фанеры (за исключением бахчевых развалов, елочных базаров).

— Кровля нестационарного объекта выполняется из листового гнутого профиля. Допускается установка декоративного фриза, скрывающего конструктивные элементы кровли (крыши), высотой не более 0,5 м. Кровля нестационарного объекта (за исключением торговых галерей, торговых палаток) выполняется односкатной, с уклоном к заднему или боковому фасаду, с организованным скрытым водостоком и сливом воды, встроенными в фасад нестационарного объекта.

— При устройстве нескольких входных групп на фасаде нестационарного объекта такие входные группы должны иметь одинаковую высоту.

Иллюстрации объектов в проекте постановления не приведены.