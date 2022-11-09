Disney закрывает офис кинопрокатного подразделения в РФ

Компания The Walt Disney (владеет студиями Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios), закрывает офис своего кинопрокатного подразделения в России. Об этом сообщило профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика». На сегодня уволено подавляющее большинство сотрудников, остальные должны закончить работу перед как произойдет окончательное закрытие офиса компании в стране.

В начале весны Disney на время приостановила поставку своей кинопродукции для проката в России из-за «военной спецоперации» в Украине. В середине марта компания объявила, что будут прекращены «все другие виды бизнес-деятельности» в России, в том числе лицензирование контента и продукции, деятельность Disney Cruise Line, журнала National Geographic и одноименного телеканала.

Осенью прекратил вещание русскоязычный сайт Disney.ru, который автоматически переадресовывает пользователей на сайт disney.com.

Ранее редакция сообщала, что Минпромторг РФ добавил в список продукции для параллельного импорта товары Marvel, Disney, Pixar, DC Comics.