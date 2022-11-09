В Новосибирске таможенники изъяли у авиапассажиров 60 единиц холодного оружия

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Толмачёво Новосибирской таможни за 10 месяцев 2022 года изъяли у авиапассажиров 60 единиц холодного оружия и электрошокеров, что на 18% больше, чем за тот же период прошлого года. У авиапассажиров выявляли преимущественно ножи, кастеты, нунчаки, капсюли и электрошокеры. Чаще всего нарушители везли их в качестве обыкновенных сувениров, не подозревая, что перевозить эти предметы через таможенную границу ЕАЭС без соответствующих разрешений и декларирования нельзя, сообщает пресс-служба таможни.

В одном из последних случаев у гражданина России, вернувшегося в Новосибирск из Анталии, было изъято сразу четыре кастета. Согласно заключению экспертизы, все они являются холодным оружием ударно-дробящего действия. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 Кодекса об административном правонарушении РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Помимо ввоза оружия новосибирские таможенники пресекали факты нарушений гражданами, прилетающими из-за рубежа, запретов и ограничений при перемещении табачной (301) и алкогольной (6) продукции, семян и посадочного материала (227), наличных денежных средств (64), кораллов и раковин (12) и прочих товаров.

В общей сложности при контроле багажа и ручной клади авиапассажиров за 10 месяцев 2022 года выявлено 742 правонарушения.

— Во избежание неприятностей, Новосибирская таможня рекомендует физическим лицам заранее знакомиться с основными требованиями законодательства при перемещении товаров для личного пользования через границу ЕАЭС, — говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

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