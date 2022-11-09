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Участников спецоперации ставят в стоп-лист в банках

  • 09/11/2022, 13:12
Автор:
ипотека для военных
Депутаты предложили разработать под эту категорию заемщиков специальную программу кредитования.

— Сейчас для граждан, принимающих участие в спецоперации, вводятся все новые меры поддержки. Однако открываются и новые проблемы, из-за которых военнослужащие получают вместо поддержки поражение в правах, — сообщил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента девелопер Илья Поляков. — Ко мне обратились военнослужащие, участники спецоперации. Банки ставят их в стоп-лист, перестраховывая свои риски. Вот и получается, что люди проливают кровь за страну, а им отказывают в получении кредита на квартиру.

Поляков предложил коллегам вынести на рассмотрение ноябрьской сессии обращение к правительству и Госдуме РФ о разработке в самые сжатые сроки ипотечной программы для военнослужащих, особенно тех, кто принимает участие в спецоперации.

— Считаю, что также нужно принять меры, чтобы мотивировать банки выдавать такие кредиты, — добавил депутат.

Коллеги поддержали его предложение. Зампредседателя комитета Евгений Покровский при этом заметил, что к банкам в последнее время возникает очень много вопросов.

Напомним, в России уже 17 лет действует накопительно-ипотечная система (НИС), с ее помощью военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств. Кредиты по военной ипотеке выдаются по условиям банков на основе единых требований стандарта ипотечного кредитования военнослужащих, утвержденного приказом Министра обороны РФ от 9 октября 2018 года №558. Погашение таких кредитов происходит ежемесячно равными платежами в размере 1/12 от утвержденного государством годового взноса, который в 2022 году составляет 311 тысяч рублей (299 тысяч рублей в 2021 году) на одного участника. Управляет НИС и выплачивает ипотечные взносы ФГКУ «Росвоенипотека», находящееся в введении Минобороны. Право на приобретение жилья наступает у военнослужащего через 3 года после вступления в НИС.

 

Ранее редакция сообщала, что отсрочки по кредитам и гарантиям бизнесу придется оплачивать после завершения службы. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Банки

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : спецоперация помощь мобилизованным Кредиты мобилизованным ипотека для военных


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