Диспансеризацию детей перенесут из поликлиник в школы

Диспансеризация учащихся школ будет осуществляться непосредственно в стенах учебного заведения. Такое поручение губернатор области Андрей Травников дал на оперативном совещании в областном правительстве. По словам главы региона, возможности для этого в плане оборудования в области имеются. Но пока обследования школьников по месту учебы осуществляются точечно, по инициативе отдельных медработников.

— Во-первых, это позволяет разгрузить наши поликлиники, график их работы, во-вторых, развести потоки здоровых и больных, — обратился губернатор к главам региональных минздрава и минобра Константину Хальзову и Сергею Федорчуку. — В-третьих, это удобно для детей. Посмотрите, как этот опыт массово применять, конечно, в первую очередь, в Новосибирске, где поликлиники максимально перегружены. И подготовьте предложения, как это организовать.

Ближе к школьникам станут и узкие специалисты, в частности офтальмологи.

— Уже несколько лет по инициативе руководителя МНТК им. Федорова Валерия Черных в школах проводится проверка зрения, — сообщает глава региона. — В Новосибирске более 100 тысяч ребят уже прошли такое обследование. Но результаты обследования остаются в школах, и врачи детских поликлиник не обладают этими сведениями. Тоже для повышения качества диспансеризации нужно организационное решение. Просьба министерствам здравоохранения и образования: совместно организовать обмен этими сведениями, чтобы осмотр офтальмологов проводился с учетом этих данных.

— Такие школы имеют медицинские лицензии, но по каким-то причинам не имеют возможности ввести в штат медицинских работников, — сообщает Травников. — Хотя в таких школах присутствие медработника требуется практически ежедневно. Поэтому просьба минобру и минздраву: совместно разобрать эту ситуацию.

Третье поручение, как и предыдущее, касается также бюрократической стороны организации медпомощи школьникам, однако в данном случае речь идет о коррекционных школах для детей с особенностями в развитии.

Также предполагается уделить внимание и студентам-медикам, которых правительство региона намерено более активно задействовать в работе с медицинской информационной системой.

— Я попросил бы министерство здравоохранения с нашим медуниверситетом, с колледжами, министерством цифрового развития организовать рабочие места, которые будут подключены к медицинской информационной системе, в этих учебных заведениях, — говорит глава региона.

Напомним, что ранее, по решению правительства, на создание безопасных условий организации работы образовательных организаций в 2020-2021 учебном году в связи с сохранением рисков распространения короновирусной инфекции (COVID-19) из резервного фонда направлены 161,7 млн рублей.

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