В домах новосибирцев может потеплеть ранее запланированного срока

Отопительный сезон в Новосибирской области может начаться раньше запланированных сроков. Такое предложение глава региона озвучил во время оперативного совещания в областном правительстве, и, в первую очередь, оно касается социальных объектов.

— Да, принимаем решения по погоде, по прогнозу, — говорит губернатор. — Но нужно учитывать особенность этого года (Эпидобстановка — Ред.).

Запустить тепло в дома новосибирцев и, прежде всего, в социальные объекты уже готовы в областном центре. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Готовы, — говорит мэр. — Есть договоренность с энергетиками. Готовы, во-первых, в ручном режиме сейчас запустить, в первую очередь, социальные объекты. Ждем потепления. Можем всю систему запустить и раньше, если условия будут позволять.

Это подтверждают и в ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК).

— Я обозначил главе города нашу готовность начать отопительный сезон еще до его официального старта — по решению мэра, — говорит директор компании Андрей Колмаков. — Мы можем рассматривать заявки потребителей на подключение отопления. Речь идет о социально значимых объектах: дошкольных, учебных заведениях, медицинских учреждениях, жилых домах. Не хотим, чтобы горожане испытывали дискомфорт от резкого снижения температуры, особенно дети и пожилые люди.

Готовность систем жизнеобеспечения к началу отопительного сезона подтверждают и в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

— Запас угля у нас в регионе в настоящее время — около 200 тысяч тонн (113% от норматива), готовность жилого фонда — 97%, котельных и тепловых сетей — 92%. Ежедневно контролируем работы по Черепаново. Сегодня туда выходит Ростехнадзор, — пояснил министр ЖКХ Дмитрий Архипов.

Напомним, сроки реализации концессионного проекта по модернизации теплосистемы в Черепаново замедлились из-за пандемии. У концессионера возникли сложности с поставкой комплектующих. На минувшей неделе пресс-служба правительства сообщила, что все вопросы решены, работы будут выполнены до 15 сентября. Проект реализуется с участием федерального финансирования со стороны Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Фото пресс-службы СГК