Диспетчерский центр системного оператора в Новосибирске сдадут в конце 2023 года

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов проинспектировал строящийся в Новосибирске комплекса современных зданий Системного оператора. В комплексе зданий общей площадью 11,6 тыс. кв. метров разместятся диспетчерские центры филиалов Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири и Новосибирского регионально-диспетчерского управления энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.

— Управление режимами работы энергосистем из новых диспетчерских центров позволит расширить наблюдаемость текущего состояния объектов диспетчеризации, ускорить принятие диспетчерами оперативных решений, добиться большей эффективности планирования и управления режимами, — отметил председатель правления Системного оператора Единой энергетической системы Федор Опадчий. — Специалисты ОДУ Сибири и Новосибирского РДУ получат современный инструментарий для поддержания стабильного функционирования энергосистем и режимного сопровождения вводов новых энергообъектов.

Напомним, проект Системного оператора с объемом инвестиций 4,28 млрд руб. был одобрен Советом по инвестициям Новосибирской области в 2018 году. Строительные работы, которые начались в 2020 году, планируется завершить в декабре 2023 года, после этого предстоит выполнить комплекс мероприятий по техническому оснащению зданий.

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