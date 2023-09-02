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Новосибирск вошел в топ-10 рейтинга самых высоких цен на подключение к сетям

  • 02/09/2023, 12:05
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Новосибирск вошел в топ-10 рейтинга самых высоких цен на подключение к сетям
Это не очень хорошая новость для привлечения в регион инвесторов, которые стремятся оптимизировать свои расходы.

Высшая школа экономики изучила стоимость подключения к сетям инженеро-технического обеспечения в России. В ходе работы аналитики выявили значительные различия в расценках услуг ресурсоснабжающих организаций в разных регионах страны.

В топ-10 лидеров по самой высокой цене подключения из регионов Сибири входят Новосибирская область и Красноярский край.

Новосибирск вошел в топ-10 рейтинга самых высоких цен на подключение к сетям

В национальном инвестиционном рейтинге АЕМР, подготовленном Национальным рейтинговым агентством, Красноярский край занимает худшие позиции среди всех регионов Енисейской Сибири — говорится в мониторинге экономики региона, составленном экспертами СФУ по итогам первого квартала 2023 года.

— Красноярский край входит в число регионов-лидеров по таким показателям, как среднее время подключения к сетям водоснабжения и водоотведения и количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоснабжения. Однако по ряду показателей, характеризующих эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство, эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса, качество и доступность финансовой поддержки, применение механизмов государственно-частного партнерства, край является аутсайдером, — уточняется в мониторинге.

комплексное развитие территорий

Строители и ресурсоснабжающие организации обсудили синхронизацию работ на новых территориях

Стоит отметить, что ни один регион Сибири не вошел в список тех субъектов федерации, которые предлагают самые доступные цены на подключение. Самые лояльные условия из регионов СФО, по данным Высшей школы экономики, у Республики Алтай и Хакасии.

— Эти данные будут полезны для инвесторов, предпринимателей и государственных органов. Они стремятся оптимизировать расходы и стимулировать развитие регионов — отмечают аналитики ВШЭ.

При этом в исследовании Высшей школы экономики подчеркивается, что во многих регионах до сих пор не установлена полная номенклатура ставок для подключения. Это создает трудности при планировании бюджетов на строительство, особенно для малого и среднего бизнеса, который часто сталкивается с неожиданными расходами. Например, в Красноярском крае, Хакасии, Тыве не установлены ставки за техподключение по газу.

— Региональные различия в стоимости подключения не всегда обусловлены разницей в тарифах. Климатические условия, особенности топологии и применяемые технические решения могут существенно влиять на итоговую цену. В рамках одного региона стоимость подключения может варьироваться в зависимости от конкретного местоположения и типа объекта, — комментируют эксперты. — В контексте национальных целей Российской Федерации улучшение жилищных условий, развитие малого и среднего предпринимательства и цифровая трансформация, доступность и стоимость подключения к инженерным сетям являются критически важными факторами. Они напрямую влияют на инвестиционный потенциал регионов и способствуют созданию новых точек экономического роста.

участок без торгов

Аудиторы раскритиковали результаты предоставления инвесторам участков без торгов

В декабре 2022 года аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области сообщали, что в Академгородке затягивается строительство проекта «Оксиал», так как подстанция «Академическая», строительство которой осуществлялось с 2012 года с помощью бюджетных средств, до сих пор не введена в эксплуатацию. В июле 2023 года стало известно, что «Оксиал» передумал расширять производство в Новосибирске. 

С другой стороны, по данным Росстата, в первом квартале 2023 года предприятия и организации Сибирского федерального округа инвестировали в основной капитал 506 млрд рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 72,1% составляли собственные средства инвесторов, 27,9% —  привлеченные финансы, в том числе 2,3% — средства федерального бюджета.

В первом полугодии 2023 года, по данным TenderPro, Новосибирская область стала лидером среди регионов Сибирского федерального округа по числу инвестиционных проектов (реализуются 24,4% от всех инвестиционных проектов в округе), а также заняла 7 место среди субъектов РФ по этому же показателю (2,7% от всех инвестпроектов в России). К числу инвестиционно привлекательных регионов Сибири эксперты TenderPro также отнесли Красноярский край (14,4% инвестпроектов), Кемеровскую область (13,9% инвестпроектов), Алтайский край, Омскую и Иркутскую области (по 12,2% от всех проектов в округе). В общей сложности регионы Сибирского федерального округа привлекли инвестиции в размере 439,16 млрд рублей — сообщал «РБК.Новосибирск».

Ранее редакция рассказывала о том, что строители и ресурсоснабжающие организации обсудили синхронизацию работ на новых площадках КРТ. 

Базовое фото: pixabay— hpgruesen, диаграмма внутри текста — Высшей школы экономики

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Рубрики : Власть Бизнес Инвестиции

Регионы: Новосибирск

Теги : Подключение к сетям инвестиции


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