С наступлением морозов возросло количество пожаров в Новосибирской области

За неделю с 4 по 10 декабря в Новосибирской области произошло 139 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Всего погибли четыре человека, в том числе один подросток, травмированы семь человек.

– Силами личного состава МЧС России спасены два ребенка, – говорится в сообщении.

МЧС России напоминает, что нельзя оставлять детей без присмотра и необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печей и обогревателей.

Также отмечается, что на этой неделе сохраняется опасность техногенных пожаров в связи с погодными условиями.

Ранее редакция сообщала о том, что крыша жилого дома рухнула при пожаре в Новосибирске.