С наступлением морозов возросло количество пожаров в Новосибирской области

За неделю с 4 по 10 декабря в Новосибирской области произошло 139 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.
Всего погибли четыре человека, в том числе один подросток, травмированы семь человек.
– Силами личного состава МЧС России спасены два ребенка, – говорится в сообщении.
МЧС России напоминает, что нельзя оставлять детей без присмотра и необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печей и обогревателей.
Также отмечается, что на этой неделе сохраняется опасность техногенных пожаров в связи с погодными условиями.
Ранее редакция сообщала о том, что крыша жилого дома рухнула при пожаре в Новосибирске.
Фото предоставлено МЧС по Новосибирской области
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