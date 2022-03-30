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Дистанционное ведение бухгалтерии в помощь малому бизнесу

  • 30/03/2022, 15:43
бухгалтерия
Ведение бухгалтерского учета – это необходимость для любого предприятия. Без правильного оформления и сдачи налоговой отчетности невозможна законная деятельность компании.

Данная сфера включает в себя большое количество отчётной документации, которая оформляется в соответствии с требованиями налоговых служб. Для того, чтобы организации не получить штрафы от соответствующих служб, необходимо ответственно подходить к выбору исполнителя, который составляет налоговую отчетность для организации, особенно при её большом объеме.

Сфера деятельности компании

Коллективы удаленных компаний по бухглатерскому обслуживанию компаний оказывают большую часть бухгалтерских услуг, в которых нуждаются представители малого бизнеса, вплоть до личного посещения предприятия-заказчика:

  • создание новых и проверка уже существующих договоров с партнерами клиента;
  • кадровое делопроизводство;
  • полное ведение учета и сопутствующих ему бумаг;
  • разработка регламента внутренней работы предприятия, в том числе формы документов.

В случае разногласия предприятия-клиента с контролирующими органами или в период подготовки отчетной документации компания предоставляет услуги штатного бухгалтера. Также на стадии выбора подрядчика имеет смысл заказать тестовый аудит бухглатерской отчетности, который позволит не только выявить уязвимые места в отчетных документах, но и оценить компетенции сотрудников компании перед выбором подрядчика.

Тарифы, установленные компанией

Для заказчиков созданы пакеты услуг, в которых предлагаются как стандартные виды бухгалтерского содействия, так и другая помощь. В случаях, если клиент не может определиться с нужным комплексом услуг, специалисты компании предоставляют возможность воспользоваться тарифом под названием «Индивидуальный». Такое предложение сочетает в себе применение методов аутсорсинга в сочетании с работой штатного бухгалтера.

Компания, предоставляющая бухгалтерское сопровождение, ориентируется на поддержку деятельности малого бизнеса, поэтому даже самый дешевый пакет услуг включает в себя все необходимое для работы предприятия-заказчика. В качестве дополнительного направления возможно полное юридическое сопровождение клиентов, контакт с банковскими отделениями, эксплуатация онлайн-сервисов и другие услуги.

Фото с сайта pixabay.com

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Теги : бухгалтерия


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