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Летом в Новосибирске будет больше газонов и цветов

  • 30/03/2022, 15:42
Автор:
новости Новосибирска
Опыт благоустройства Михайловской набережной и Центрального парка распространят по всем знаковым зеленым зонам Новосибирска.

С этого года профильные подразделения  мэрии начнут работу по улучшению инфраструктуры зеленых насаждений городских парков и скверов. Об этом чиновники муниципалитета рассказали в ходе пресс-конференции в ТАСС. Первое изменение, которое смогут оценить горожане, это увеличение числа газонов. Как рассказывает заместитель руководителя дирекции городских парков Евгения Вторушина, прошлогодний опыт внедрения газонов на территориях нескольких знаковых зеленых зон Новосибирска показал положительный результат, который теперь предполагается распространить по всему городу.

Расширяем газонное пространство и уходные работы за газонами в парках, где есть такая возможность, рассказывает Евгения Вторушина. Яркий примерМихайловская набережная с достаточным пространством газонов. Также в прошлом году мы активно занимались этим в Центральном парке. Уже осенью было видно, что у нас появились новые зеленые газонные пятна. В этом году такая работа будет продолжена.

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Второй тенденцией лета-2022 станет большее, нежели в прошлые годы, количество высаженных на территориях городских парков и скверов цветов как однолетников, так и многолетников.

Мы двигаемся в направлении применения большего количества многолетних растений в парках, говорит Вторушина. Это позволит сохранять территории красивыми на протяжении более длительного времени. Также в каждом парке в этом году будут организованы клумбы с однолетними растениями. Кроме того, живые изгороди, давно заложенные в парках, требуют постоянного ухода, стрижки. Эти работы проводятся регулярно на территории всех наших парков.

По информации мэрии, предстоящим летом на территории Новосибирска предполагается высадить 340 тысяч новых однолетних растений.

Фото — сообщество «Зеленый Новосибирск»

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : парки озеленение город благоустройство


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