Диверсанта из «Азова»* приговорили к 25 годам колонии в Новосибирске

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор 24-леьнему новосибирцу Илье Бубурину. Он обвинялся в госизмене, теракте, а также в организации незаконного вооруженного формирования. Известно, что молодой мужчина по заданию «Азова» планировал поджечь военкоматы.

― Суд приговорил жителя Новосибирска к 25 годам лишения свободы, ― прокомментировали в окружном военном суде.

По инкриминируемым статьям сибиряку грозило пожизненное заключение.

Следствием установлено, что диверсант с февраля по июль 2022 года получал указания от знакомого куратора из «Азова». Во время пребывания сибиряка на Украине преступники договорились совершать поджоги военкоматов для устрашения местных жителей. Бабурин получил от сообщника рецепт изготовления взрывчатки.

Примечательно, что один из исполнителей поджога сдал своего заказчика силовикам. Для этого пришлось инсценировать теракт в нежилом здании. Диверсанта задержали 22 сентября прошлого года.

*Батальон «Азов» признан в РФ террористической организацией и запрещён на территории России.