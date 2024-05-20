Пиковый период по ландшафтным пожарам пройден в Новосибирской области

Количество ландшафтных пожаров в Новосибирской области в этом году сократилось в 2,8 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на оперативном совещании рассказал глава управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

— Пиковый период по ландшафтным пожарам в регионе пройден. Осложнений не ожидается. Количество зарегистрированных термоточек в этом году в 10 раз меньше, чем годом ранее, — добавил Орлов.

На территории Искитимского, Колыванского, Коченевского, Мошковского районов продолжает действовать особый противопожарный режим. В 24 районах установлен муниципальный уровень реагирования на ландшафтные пожары.

За минувшую неделю на территории 8 районов области было ликвидировано 13 лесных пожаров. Действующих пожаров нет. Посредством космомониторинга зарегистрировано 152 термоточки, 88 из которых подтвердились, как пожары.

Напомним, в прошлом году весна в Новосибирской области была аномально засушливой.

Ранее редакция сообщала о том, что на прошлой неделе горели три мусорных полигона в Новосибирской области.