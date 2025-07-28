«Дизайнер» мебели отправилась в колонию за мошенничество в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 41-летней жительнице Новосибирска за мошенничество при оказании дизайнерских услуг.

По данным региональной прокуратуры, в период с ноября 2020 по сентябрь 2024 года подсудимая заключала договоры на разработку эскизов мебели, её изготовление и доставку. Кроме того, условиями соглашения предусматривалась поставка бытовой техники.

Однако выяснилось, что женщина заведомо не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства. Все договора она заключала от имени индивидуального предпринимателя, который не был осведомлен о преступных намерениях сотрудницы.

— С целью придания видимости законности своим действиям подсудимая выдавала клиентам квитанции о получение денежных средств. Таким образом, путем обмана она похитила у 6 граждан более 3 млн рублей, — рассказала помощник прокурора Центрального района Виктория Артемова.

Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ране редакция сообщала, что новосибирцев осудили за мошенничество с зерном на 43 млн рублей.