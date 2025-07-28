Почти 150 тысяч новосибирцев работают в торговле

В Новосибирской области зарегистрировано почти 18200 объектов торговли. К ним относятся магазины, павильоны, палатки, киоски, аптеки, а также аптечные магазины, аптечные киоски и пункты. По данным Новосибирскстата, в отрасли работают около 150 тысяч человек. Для сравнения, официально трудоустроены в Новосибирской области 1,66 млн человек.

В 2024 году оборот только в розничной торговле составил 1072,1 млрд рублей. Это на 10,5% больше (в сопоставимых ценах) уровня предыдущего года. В среднем на каждого жителя области в прошлом году было продано товаров на 384,6 тысяч рублей.

В структуре оборота в рознице преобладают непродовольственные товары — 54,5%. Прежде всего речь идет о лекарствах и автомобилях.

При этом в области продолжает расти количество продуктовых точек продаж. По итогам 2024 года на 1000 человек приходилось 558 кв метров объектов розничной торговли по продаже продовольственных товаров. Это на 25 кв метров больше, чем годом ранее. Наибольшую долю в обороте занимают мясо и мясные продукты, а также алкоголь.

На долю интернет-продаж в 2024 году пришлось 12.7% от совокупного оборота розничной торговли в регионе или свыше 136 млрд рублей. С 2020 года количество новосибирцев, совершающих онлайн-покупки, выросло в два раза.

Ранее редакция сообщала о том, что розничная торговля в регионе испытывает серьезный дефицит кадров.