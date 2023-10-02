Дизтопливо подешевело на 6 тысяч рублей за тонну для аграриев в Новосибирске

— Ситуация с обеспечением сельхозпроизводителей дизтопливом стабилизировалась, —сообщил на оперативном совещании в правительстве министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

По его словам, на 28 сентября в наличии для аграриев в регионе было 17600 тонн летнего дизтоплива и 1200 тонн бензина. Средняя цена у поставщика — «Газпромнефти» — по дизелю составляла 69500 рублей за тонну, по сравнению с 25 сентября она снизилась на 6 тыс рублей. Аи 92 — 64500 рублей за тонну.

— Топливо есть в наличии на всех нефтебазах «Газпромнефти», — подчеркнул Лещенко.

На 25 сентября на нефтебазах сельхозпроизводителей региона находилось 18300 тонн дизтоплива, 1200 тонн бензина. На 19 сентября отпускная цена дизельного летного топлива в регионе составляла 75500 рублей — на 13900 рублей за тонну выше уровня прошлого года. Бензина Аи-92 — 79300 рублей, на 23000 рублей за тонну выше, чем годом ранее.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский депутат предложил передать погектарную поддержку аграриев передать нефтяникам.