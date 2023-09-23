Погектарную поддержку аграриев передать нефтяникам предложил новосибирский депутат

— Считаю, что пора рассмотреть нестандартные, или, как сейчас модно говорить, «асимметричные» решения. Я говорю о направлениях расходов федерального бюджета, — отмечает член аграрного комитета Заксобрания Новосибирской области от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков.

Он отметил, что на 2023 год на различную погектарную поддержку в растениеводстве в бюджете РФ предусмотрено более 31,1 миллиарда рублей. Эти средства тонким слоем «размазываются» по полям, ставка субсидии в регионах в среднем не превышает 200-300 рублей на гектар. В экономике большинства хозяйств эти суммы кардинально ничего не решают, приводит слова Теплякова пресс-служба партии.

Он также предложил подумать и над другими механизмами поддержки. В частности, по словам депутата, в аграрном бюджете обязательно должна появиться статья поддержки льготного топлива для крестьянина.

Ранее депутаты новосибирского парламента раскритиковали закон об утилизации навоза.