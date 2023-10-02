На 70 процентов исполнен по доходам бюджет Новосибирской области

По итогам 9 месяцев 2023 года, по оперативным данным, бюджет Новосибирской области по доходам исполнен на 157 млрд рублей — 70% от плана на год (226 млрд рублей). Расходы произведены в сумме 165,4 млрд рублей — 58,8% от плана (281 млрд).

— Все заявленные платежные документы главных распорядителей исполнены в полном объеме. Переноса сроков не допущено, — сообщила замминистра финансов Новосибирской области Татьяна Васильева. — В октябре поступление доходов позволит в полном объеме выполнить плановые выплаты.

Чиновница также сообщила, что в министерства заканчивается подготовка очередного пакета поправок в бюджет 2023 года, а также продолжается формирование бюджета на 2024 год.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область не успевает тратить поступающие в бюджет деньги.