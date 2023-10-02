За неделю цена на молоко выросла на 22 копейки в Новосибирске

— Средняя цена реализации молока в физическом весе по итогам минувшей недели в Новосибирской области составила 28,5 рублей за кг: плюс 22 копейки за неделю, —сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

По его словам, за минувшую неделю валовое производство молока в сутки в области составляло 1943 тонны, +33 тонны к аналогичному периоду прошлого года. Суточный надой на фуражную корову — 17.3 кг (+1 кг).

— Ранее осенне-зимнее повышение цен на молоко происходило регулярно. Сейчас больших колебаний в объеме производства молока нет. Большинство поголовья коров в области находится на круглогодичном содержании и не зависит от летних выпасов, — пояснял Infopro54 председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ», член правления Национального союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко.

Напомним, в октябре 2022 года в Новосибирской области средняя цена реализации молока за кг составляла 31,47 рубля.

Он также сообщал, что по сравнению с 2022 годом, в 2023 рост издержек на фермах «МолСиба» составил 47% из-за кратного подорожания запчастей, сельхозтехники, электроэнергии и ГСМ, а также роста заработных плат.

— Так что повышение закупочных цен на сырое молоко неизбежно, — прогнозировал собеседник редакции.

Напомним, весной 2023 года цены на сырое молоко в Новосибирской области практически сравнялись с себестоимостью его производства.