Для бизнеса запустили программу льготного кредитования по досанкционным ставкам

Банк России совместно с правительством РФ анонсировал запуск антикризисной программы льготного кредитования малого и среднего бизнес на 500 млрд рублей.

По программе оборотного кредитования малые предприятия смогут получить льготный кредит (или рефинансировать ранее полученный) по ставке не выше 15% годовых, а средние — по ставке не выше 13,5%. На эти цели Центробанк выделяет 340 млрд рублей. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года, говорится на сайте банка.

На инвестиционные цели кредиты будут предоставляться по ставке не выше 15% для малых и 13,5% для средних предприятий. Лимит программы возрастет на 160 млрд рублей и достигнет 335 млрд рублей.

— Благодарим Банк России и правительство РФ за оперативные меры реагирования и поддержку малого бизнеса. Напомним, ранее «ОПОРА РОССИИ» просила предусмотреть для банков дополнительное фондирование в размере 500 млрд рублей со стороны ЦБ по программе льготного кредитования для поддержки сектора МСП, — говорится в сообщении, полученном редакцией от Новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ». — Таким образом, общая сумма по программам поддержки с учетом существующего лимита программы стимулирования кредитования составит 675 млрд рублей.

Напомним, в последнее время в соцсетях предприниматели сообщали, что банки предлагают им кредиты под 35% годовых. При таких ставках, по их словам, развитие импортозамещающих производств, а также работа в нынешних экономических условиях, была не возможна.