Компаниям-экспортерам помогут выйти на рынки стран Азии и Ближнего Востока

— Алина, нынешняя геополитическая ситуация больнее всего ударила по экспортерам. С какими вопросами сейчас к вам обращаются компании, работающие на зарубежных рынках?

— Вопросов много, все они действительно связаны с нестабильной обстановкой на мировом рынке и определенным ограничениями, которые влияют на российский экспорт. Это санкции на продукцию компаний Российской Федерации, санкции на банки, обслуживающие их.

Сейчас у многих участников ВЭД возникли проблемы с платежами. Речь идет как о платежах от европейских компаний за покупку российской продукции, так и от местных компаний за продукцию партнеров из ЕС. Есть определенные обязательства между контрагентами, которые сейчас, к сожалению, не могут быть выполнены в силу того, что банки просто не принимают платежи в обе стороны.

— Как решается этот вопрос?

— И правительство РФ, и правительство Новосибирской области принимают меры для минимизации рисков: работа с банками, решение вопроса о заключении дополнительных соглашений — изменение реквизитов. Но это, конечно, влияет на удлинение сроков расчетов.

Не менее актуальная тема для сибирских компания — логистика. Сейчас, к сожалению, компании не могут поставлять продукцию в страны ЕС. Многие предприниматели вынуждены останавливать работу в этом направлении или искать оптимальные пути обхода санкций. Это увеличивает логистическое плечо и затраты на доставку и покупку продукции.

При этом мы видим, что меняется ключевой способ доставки. Если раньше наши грузы в основном доставлялись через контейнерные перевозки, то сейчас приходится искать новые пути доставки: автомобильным или морским транспортом. Прямые авиаперелеты тоже закрыты, поэтому нужно делать доставку с пересадками через третьи страны.

— Удастся ли, по вашему мнению, оперативно решить эти проблемы?

— Мы не теряем оптимизма. Это не первый кризис, который мы переживаем. В 2020 году, когда наступил ковид, были похожие проблемы.

Сейчас правительство РФ, Минпромторг РФ, Российский экспортный центр и другие ведомства открыли горячие линии по сбору проблем, с которыми столкнулись предприниматели-экспортеры, и запросов на поддержку. Мы стараемся максимально быстро их отработать. Что касается логистики, то в Минтрансе РФ также открыта горячая линия, и ведомство старается максимально быстро решить вопрос по оптимальному способу доставки.

— А если детальнее посмотреть по ситуации в Новосибирской области?

— Мы находимся в центре РФ, являемся логистическим центром в округе. Несмотря на то, что рынок Европы для нас сейчас закрыт, у нас все так же открыт рынок Китая, Юго- Восточной Азии, Евразийского экономического союза. Поэтому новосибирским компаниям можно дать совет: пересмотреть географию экспортных поставок и сделать другие акценты.

На европейских и американских маркетплейсах российские товары сейчас не будут пользоваться популярностью. Контрагенты этих стран боятся нарушить закон и приобретать наши товары. Поэтому мы будем смотреть немного в другую сторону. Например, сейчас у нас есть информация, что российские товары пользуются высокой популярностью в Китае. Их сметают на электронных торговых площадках. Мы смотрим, какие товары из Новосибирской области можно еще направить на эти маркетплейсы. Кроме того, мы видим интерес к российским товарам на маркетплейсах стран Ближнего Востока.

Будем помогать местным компаниям выходить на этот рынок, чтобы они увеличили свой экспортный потенциал и минимизировали риски.

— В предыдущие годы Новосибирская область организовывала бизнес-делегации в другие страны, где местные компании могли найти новых зарубежных партнеров. Сейчас эта тема закрыта?

— Несмотря на сложную международную обстановку, мы утвердили план мероприятий по бизнес-миссиям и планируем продолжать вывозить предпринимателей на международные выставки в страны Ближнего Востока, Евразийского экономического союза: Армению, Белорусь, Казахстан, Киргизию. Наша продукция пользуется большой популярностью в ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии, Индонезии. В этом году мы поедем во Вьетнам, бизнес-миссии запланированы в Юго-Восточную Азию и Монголию. Будем делать все, чтобы наш экспортный потенциал не упал, как минимум, по сравнению с прошлым годом.

— Если вы говорите, что в качестве перспективы новосибирским компаниям сейчас можно переориентироваться на Восток и Азию, ожидаете ли вы рост расчетов в юанях?

— Пока сложно сказать. Если мы говорим про валютные риски, то сейчас это больше всего касается импортного сырья, которое раньше закупали наши компании. Увеличение курса валюты — это их маржа. Мы делаем анализ по недостатку сырья для производства экспортной продукции в регионе. Есть компании, которые закупали комплектующие и сырье в странах ЕС, КНР, но на их стоимость влияет валюта. Будем смотреть по импортозамещению: есть ли аналоги на территории РФ или стран СНГ, Таможенного союза, где у нас есть возможность расчета в рублях. Аналогичная информация собирается во всех регионах России. Думаю, что на следующей неделе будет приниматься решение. Наша задача: сделать так, чтобы экспортеры всей страны могли минимизировать риски для поставки сырья, чтобы не уменьшать поставки экспортной продукции.

Подготовила Юлия Данилова

Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга Новосибирской области