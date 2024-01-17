Для борьбы с алкоголизмом необходимо вернуть советские санатории

По словам члена Комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ, председателя Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслима Муслимова, к решению проблемы алкоголизма нужно подходить комплексно, пишет издание «Газета.ру».

— Первое, что нужно сделать на государственном уровне — это вернуть практику санаторно-курортного лечения, популярную во времена СССР. Ежегодно миллионы граждан отправлялись в санатории, чтобы восстановить здоровье и силы. И это действительно помогало эффективно бороться как с физической, так и моральной усталостью, — отметил собеседник издания.

Муслимов также подчеркнул, что нельзя забывать о синдроме эмоционального выгорания, с которым россияне все чаще имеют дело. По его словам, очень важно распознать его первые признаки, а для этого на регулярной основе руководители должны проводить мониторинг состояния сотрудников и обучать их техникам работы со стрессом.

— В этом может помочь профессиональное медицинское сообщество, — добавил член Общественной палаты РФ.

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