В Новосибирске меняется культура потребления вина — чаще стали пить без повода

В крупных российских городах, в том числе в Новосибирске, падают продажи водки и пива, а продажи слабоалкогольных напитков растут. Эти данные были представлены на форуме «Дни ритейла в Сибири».

Анализ продаж алкогольной продукции за последний год показал продолжающуюся смен трендов покупательского поведения. Продажи алкоголя снизились на 0,3%, в том числе водки — на 2,8%, пива на 0,3%. Рынок слабоалкогольных напитков показывает рост на 1,7%. В структуре ежемесячных расходов россиян на алкоголь и табачные изделия приходится в среднем 4% трат. Этот сопоставимо с расходами на медицину и бытовую химию. Исследования показывают, что количество потребителей алкоголя в целом сокращается, и эта тенденция наблюдается уже довольно давно.

Отдельное внимание на новосибирском форуме было уделено виноторговле. Эксперты говорят, что в этом сегменте происходят сейчас самые динамичные изменения. Это касается, в первую очередь, увеличения доли российских брендов. Во-вторых, опросы показывают, что к вину потребители перестал относиться как к элементу исключительно праздничного застолья.

— Культура потребления вина постепенно меняется: всё чаще на первый план выходят более рутинные ситуации потребления. Исследование потребительского поведения, проведенное в сентябре этого года, показало, что самые частые ситуации, в которых употребляется вино, это расслабление после рабочего дня или рабочей недели, просмотр фильма или сериала дома, просмотр социальных сетей и видео в интернете, — такие данные привел руководитель группы по работе с ритейлом Сибирь и Дальний Восток «Нильсен Дмитрий Карась (запись есть в распоряжении Infopro54).

Если просмотр сериала, как ситуацию, при которой употребляется вино, назвали 57% опрошенных, то личный праздник и вечеринку указали 29% и 39% соответственно.

Согласно результатам исследования крупной торговой сети, в России 35% покупателей вина — это состоятельные люди зрелого возраста, 23% — состоятельная молодежь. Это основные потребители данного вида алкогольной продукции, доля остальных категорий существенно меньше.

— Трендами рынка сейчас является привлечение молодежной аудитории за счет нестандартных литражей и упаковки, понятной и простой этикетки, безалкогольного вина. Последний тренд связан с популярностью идей ЗОЖ, — говорит территориальный менеджер категории «Вино» территории Восток ФТС «Пятерочка» Юлия Логашева.

Нестандартные литражи — это малая упаковка. На рынке становится больше вина в жестяных банках и небольших бутылках с винтовой крышкой.

