Учет своих доходов и расходов ведет 65% россиян

«Финансовая культура — это одна из основ экономической безопасности и экономического развития, поэтому в нашей стране уже не первый год проводится системная работа по повышению финансовой грамотности населения. И мы отмечаем осознанный финансовый уровень наших граждан, которые все больше интересуются как существующими, так и новыми финансовыми и инвестиционными инструментами», — сказала Вера Подгузова.

Она также отметила, что, согласно индексу сберегательно-инвестиционной активности — регулярному исследованию, которое проводит ПСБ, НИФИ и аналитический центр НАФИ, в настоящее время более 60% россиян точно знают определение акций и облигаций, что позволяет им успешно инвестировать, получая дополнительный доход.

В ходе дискуссии участники обсудили актуальные компетенции для развития благосостояния граждан и экономики страны, финансовые установки, которые помогают добиваться поставленных целей, а также общественные финансы и инструменты участия в их управлении.

Участниками панели стали заместитель министра финансов Российской Федерации Павел Кадочников, член Совета директоров Центрального банка Российской Федерации Михаил Мамута, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, руководитель направления «Устойчивое развитие» Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина России Екатерина Копалкина и генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.