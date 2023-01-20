Минцифры примет заявки на отсрочку от весеннего призыва в армию для ИТ-специалистов

В своем официальном телеграм-канале Минцифры сообщило о том, что меняются правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. В частности, информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник. До этого списки подавали только ИТ-компании.

Срок подачи соответствующей заявки ограничивается периодом с 23 января по 6 февраля через портал «Госуслуги».

В случае, если у работника нет личного кабинета на Госуслугах, или он не успел отправить заявку — компания может сделать это за него, уточнили в Минцифры. После этого компания до 9 февраля должна проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры так же через Госуслуги.

В ведомстве отметили, что одна фирма может предоставить несколько списков, после чего они будут переданы в Минобороны, сроком до 1 марта.

По данным Минцифры, финальное решение по отсрочке принимает призывная комиссия в установленный для этого срок — с 1 апреля по 15 июля.

Специалисты должны отвечать ключевым критериям:

российское гражданство, мужской пол,

возраст — от 18 до 27 лет,

работа по трудовому договору,

нормальная продолжительность рабочего дня,

высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку,

работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Напомним, что отсрочка от срочной службы для ИТ-специалистов действует с марта прошлого года. В этом году форма для отсрочки будет открыта 23 января.

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