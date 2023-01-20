Минцифры примет заявки на отсрочку от весеннего призыва в армию для ИТ-специалистов

В своем официальном телеграм-канале Минцифры сообщило о том, что меняются правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. В частности, информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник. До этого списки подавали только ИТ-компании.
Срок подачи соответствующей заявки ограничивается периодом с 23 января по 6 февраля через портал «Госуслуги».
В случае, если у работника нет личного кабинета на Госуслугах, или он не успел отправить заявку — компания может сделать это за него, уточнили в Минцифры. После этого компания до 9 февраля должна проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры так же через Госуслуги.
В ведомстве отметили, что одна фирма может предоставить несколько списков, после чего они будут переданы в Минобороны, сроком до 1 марта.
По данным Минцифры, финальное решение по отсрочке принимает призывная комиссия в установленный для этого срок — с 1 апреля по 15 июля.
Специалисты должны отвечать ключевым критериям:
Напомним, что отсрочка от срочной службы для ИТ-специалистов действует с марта прошлого года. В этом году форма для отсрочки будет открыта 23 января.
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Фото: pexels.com — olia danilevich
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