Для кого необходима колоноскопия и когда её проходить?

Для чего необходима колоноскопия?

Колоноскопия кишечника необходима для медицинского обследования, выявления состояния кишечника и его оценки, а также патологических состояний, воспалительных процессов или образований.

Кому и когда назначается колоноскопия?

Сделать колоноскопию может понадобиться каждому человеку, если:

есть подозрение на заболевание кишечника;

пациент входит в группу риска по заболеванию толстого кишечника;

для планового осмотра, чтобы исключить вероятность наличия опасных заболеваний;

в качестве лечебной процедуры.

Как проводится диагностика заболевания?

Колоноскопия кишечника проводится только в том случае, если доктор диагностирует ряд симптомов и признаков.

Боли в животе. Запоры или чередование нормального стула с запорами. Болезненные ощущения в районе ануса. Видимая кровь в кале или диагностирована скрытая кровь в кале. Наблюдается кровотечение из прямой кишки. Наличие выделений гнойного и слизистого характера. Пониженные показатели гемоглобина. Резкое похудение без причин. Повышенная температура тела. Нестандартные ощущения, вроде в животе присутствует инородное тело.

Кому назначают колоноскопию, как плановое обследование

Сделать колоноскопию в обязательном порядке ежегодно следует пациентам, которые имеют в анамнезе:

болезнь Крона;

неспецифический язвенный колит;

полипы в толстом кишечнике;

удаление злокачественных новообразований в кишечнике;

генетическую предрасположенность, когда заболевание ранее наблюдалось у родственников.

Кому назначается обследование?

В плановом порядке рекомендовано сделать колоноскопию людям старше 40 лет. Это нужно, чтобы своевременно диагностировать заболевания, связанные с толстым кишечником, и для активного и эффективного лечения. Стоит отметить, что коллатеральным раком болеют люди только в пожилом возрасте.

Всемирная организация здравоохранения уверена, что проводить обследование толстого кишечника необходимо людям старше 55 лет не реже 1 раза в 10 лет, но доктора настаивают на проведении обследования 1 раз в 5 лет для своевременного выявления заболеваний.

Колоноскопия в качестве лечебных манипуляций

Например, когда проводится колоноскопия, доктор может осуществлять не только осмотр кишки, но и манипуляции, связанные с удалением полипов или инородных тел, проводит специальные меры, которые предотвращают кровотечение и при этом может взять образец ткани для исследования в лаборатории.

Какие заболевания можно выявить во время проведения колоноскопии

Благодаря проведению манипуляции можно диагностировать или исключить ряд заболеваний.

Полипы. Дивертикулы — выпячивание толстой кишки. Злокачественные опухоли на ранних стадиях развития. Воспаление слизистой кишечника. Геморроидальные узлы. Эрозии. Кровоточащие язвы. Инородные тела.

Последовательность проведения манипуляции

Чтобы сделать колоноскопию, доктор использует колоноскоп – гибкий шланг, который внутри имеет полости и на конце видеокамеру.

Шланг вводится в прямую кишку на всю длину толстого кишечника. Благодаря камере можно наблюдать состояние кишечника на мониторе.

Благодаря подробному обследованию гастроэнтеролог может детально изучить состояние толстой кишки и назначить грамотное и эффективное лечение. Для того чтобы более качественно провести обследование и увидеть стенки кишечника, доктор может вводить воздух. В зависимости от диагностируемого заболевания, он может ввести в шланг инструмент для проведения медицинских манипуляций.

Для того чтобы минимизировать неприятные ощущения, во многих клиниках проводится колоноскопия под наркозом. Продолжительность манипуляции варьируется от 15 до 45 минут.

Подготовка к проведению колоноскопии

Перед проведением обследования необходимо придерживаться назначенной диеты на протяжении 3 дней.

Категорически запрещено употреблять в пищу:

жареную еду;

продукты, которые способствуют газообразованию, такие как молоко, фрукты, мучные изделия.

Рекомендовано в рацион включить:

нежирные сорта рыбы;

индейку или курицу;

супы на легком бульоне;

кефир или йогурт без подсластителей;

натуральные соки.

Перед колоноскопией можно поесть за 12 часов до её проведения, а пить следует только простую воду.

Как проводить очищение кишечника

Для того чтобы доктор мог провести обследование, необходимо очистить полностью кишечник. Для этого можно использовать клизму или слабительные препараты, которые созданы специально для проведения колоноскопии, – Фортранс или Лавакол.

Дополнительные варианты обследования кишечника

Также можно провести исследование прямой кишки при помощи ректороманоскопии. Для проведения манипуляции используется жесткий шланг, на конце которого находится осветительный прибор. Стоит отметить, что ректороманоскопия позволяет обследовать только прямую и частично сигмовидную кишку. В этом случае при проведении колоноскопии можно исследовать около 2 метров кишки.

Ирригография или ирригоскопия – это рентгенологическое обследование кишечника, которое проводится благодаря введению контрастного вещества. Данное обследование назначается в том случае, когда провести колоноскопию невозможно.

КТ и МРТ кишечника проводятся для определения средних и крупных образований. Преимуществом является безболезненность манипуляций.

Капсульная колоноскопия – обследование, которое относится к неинвазивному методу. Пациенту необходимо проглотить капсулу, которая, идя по кишечнику, показывает его состояние и выводится из организма естественным путем.

Благодаря колоноскопии можно выявить заболевания, а также провести лечение и устранить кровотечение, поэтому на сегодняшний день она является универсальным видом обследования.