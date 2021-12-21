За 9 месяцев 2021 года в Новосибирск приехало более 700 тысяч туристов

За 9 месяцев нынешнего года показатель размещенных гостей в Новосибирской области превысил 734 тысячи человек, что превзошло уровень девяти месяцев 2020 года в 1,9 раз и почти достигло доковидный период 2019 года (811,2 тысяч человек), сообщил Минэкономразвития региона. Для приема гостей Новосибирская область имеет развитую инфраструктуру и включает 210 гостиниц, 35 хостелов, 23 санаторно-курортные организации и 80 баз отдыха. На рынке гостиничных услуг Новосибирска представлены такие ключевые российские и международные компании как Marriott, Azimut Sibir, DoubleTree by Hilton, Domina, Cosmos Novosibirsk Hotel, Ramada Hotel, Mirotel и другие.

Отели Новосибирской области предлагают гостям комфортное размещение и сервис высшего класса. Например, отель «Marriott» имеет категорию «пять звезд», и еще 23 отеля региона имеют категорию «четыре звезды».

Напомним, что в следующем году будет продолжена программа туристического кешбэка – новый этап продаж будет запущен 18 января и продлится до 12 апреля.

Условия туристического кешбэка прежние: туристу на карту вернётся 20% от стоимости тура или проживания, в максимуме – 20 тысяч рублей. Оплатить поездку нужно картой МИР, с одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Отправиться в путешествие по России по программе туристического кешбэка можно с 18 января по 30 апреля. Туроператоры и отельеры уже начали подготовку предложений, и к моменту старта программы они будут представлены на официальном портале программы мирпутешествий.рф.

Кстати, недавно в регионе был создан медицинский кластер для экспорта медуслуг. Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что медицинский туризм — новое направление деятельности для региона, новый виток развития сотрудничества с зарубежными странами в целях предоставления иностранным туристам качественных медицинских услуг.