В Новосибирске заговорили о доступности убежищ

В ближайшее время профильным подразделениям мэрии Новосибирска предстоит упорядочить работу по содержанию убежищ, находящихся на балансе города, на случай ЧС. Об этом представители подразделений сообщили на комиссии по контролю за работой органов исполнительной власти депутатам горсовета, поднявшим тему состояния убежищ в рамках обсуждения итогов проверок КСП исполнения городской программы по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций за 2017-2018 годы. К докладу аудитора у депутатов вопросов не возникло.

— Ко мне приходят обращения избирателей в отношении возможных чрезвычайных ситуаций, — сообщает депутат Наталья Пинус (независимая). — Я говорю про убежища. Как я поняла из доклада, данная программа не имеет отношения к возможным чрезвычайным ситуациям? А какая тогда имеет? Есть ли вообще такая программа в городе?

С аналогичными вопросами жители города обращаются и к ее коллеге Антону Бурмистрову (КПРФ).

— Соглашусь с Натальей Ивановной: у жителей есть вопросы по поводу местонахождения этих объектов, — говорит депутат. — Где их искать? Рядом с домом? Я знаю, что есть заводские убежища, которые стали частной собственностью. Если есть муниципальные, то можно попросить их список, если он не является секретной информацией?

Внятного ответа, куда бежать спасаться в случае чрезвычайных ситуаций простому гражданину, по сути, не прозвучало. Прозвучало то, что, во-первых, на территории города есть некоторое количество убежищ, находящихся в собственности разных субъектов.

— Есть разные виды собственности, — сообщает начальник департамента по ЧС Сергей Куценко. — Всего 589, из них 283 — в городской казне. Мы (Мэрия. — Ред.) каждый год выделяем средства на ремонт до 20 защитных сооружений.

Второе: об убежищах, находящихся на балансе муниципалитета, известно лишь то, что они состоят на балансе департамента земельных и имущественных отношений, руководителя которого при обсуждении данного вопроса в зале не было. В указанном подразделении мэрии депутаты намерены в ближайшее время запросить более детальную информацию о точном количестве, адресах и состоянии убежищ.

Пока же в руководстве муниципалитета уверяют, что защитные объекты рассчитаны на всех, кто в случае ЧС может оказаться рядом.

— Если говорить о населении в целом, то оно у нас может укрыться в помещениях подземного пространства, — сообщают в департаменте чрезвычайных ситуаций. — Мы в прошлом году провели инвентаризацию всех помещений подземного пространства, это подвалы, погреба, метрополитен. Всего у нас их более 11 тысяч. Этого хватит, чтобы укрыть более 4 млн человек. Что касается защитных помещений, то они распределены между организациями, организации их содержат. Если кто работает на предприятии, идите к руководителям, они вам покажут, куда прятаться.

По информации городской контрольно-счетной палаты Новосибирска, разработчиком и ответственным исполнителем программы «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» является департамент по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска. Основными задачами программы являются: организация мероприятий по гражданской обороне, защита населения Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание условий для материального обеспечения мероприятий по гражданской обороне.