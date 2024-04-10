Для майнеров электричество подорожает почти в два раза в Новосибирске

На второе полугодие 2024 года тариф на электроэнергию для жителей Новосибирской области предусмотрен в размере 3,66 рубля за кВт/ч, экономически обоснованный тариф — 5,38 рубля кВт/ч. Об этом на заседании комитета по ЖКХ напомнила заместитель руководителя департамента по тарифам Новосибирской области Елена Марунченко.

— Возникающая разница при формировании тарифа учитывается в тарифе прочих потребителей через перекрестное субсидирование (То есть за население доплачивает бизнес. — Ред.), — пояснила она. — Кроме того, величина тарифа на электричество, установленная для населения Новосибирской области на 2024 год, находится ниже среднероссийского уровня.

Марунченко напомнила, что законодательно предусмотрены три способа снижения величины перекрестного субсидирования:

увеличение тарифов для населения темпами, опережающими социально-экономическое развитие.

введение социальной нормы на потребление электроэнергии в регионе,

ведение дифференцированных тарифов по объему потребления.

По мнению экспертов департамента, наиболее оптимальным вариантом для Новосибирской области являются дифференцированные тарифы:

в первом диапазоне тарифы устанавливаются в соответствии с утвержденным ФАС России максимальным повышением цен для населения и приравненных к нему потребителей,

в третьем диапазоне тариф не должен превышать цены, установленной для других потребителей с максимальной мощностью принимающих устройств не менее 670 кВт/ч.

Департамент по тарифам провел работу по оценке потребителей электроэнергии в Новосибирской области и установил, что в среднем население потребляет в месяц 1099 кВт/ч электроэнергии.

— Из 22 тысяч потребителей, которые потребляют свыше 1099 кВт/ч в месяц, 21 тысяча проживает в ИЖС на территории области. Они используют электроэнергию для бытовых нужд, в том числе отопления,— сообщила Елена Марунченко. — Количество абонентов, потребляющих электроэнергию для ИЖС более 15 кВт/ч, составляет всего 69. 15 кВт/ч — это максимальная мощность, которую разрешают подключить потребителю для технологического подключения на бытовые нужды по льготной ставке. В пересчете на месяц это составляет 10,9 тысячи кВт электроэнергии.

В департаменте предположили, что такой высокий уровень потребления связан с тем, что электричество используется не на бытовые нужды. Возможно, имеет место скрытая коммерческая деятельность или майнинг.

— Для отопления ИЖС, исходя из максимального потребления жилых помещений, используются 29 кВт/ч на «квадрат». Если площадь дома — 100 КВ. м, то в месяц расход электричества составляет 3,9 тысячи кВт, — констатировала Марунченко.

В результате департамент предложил с 1 июля 2024 года ввести в Новосибирской области следующие ставки по тарифам на электричество:

при потреблении электроэнергии до 10,9 тысячи кВт — 3,66 рубля за кВт/ч, в рамках предельного уровня, установленного ФАС России,

при потреблении от 10,9 до 14,64 тысячи кВт в месяц — 5,39 рубля за кВт/ч, на уровне экономически обоснованного тарифа для населения.

при потреблении свыше 14,64 тысячи кВт в месяц — 7,11 рубля за кВт/ч, на уровне средневзвешенной цены для других потребителей с максимальной принимающей мощностью устройств менее 670 кВт.

Депутаты поддержали это предложение. Зампредседателя комитета Дмитрий Козловский отметил, что изучил статистику — и реальное повышение тарифов коснется только 69 потребителей.

— Это те абоненты, которые сегодня потребляют больше всего. При этом у них у всех есть доступ к газоснабжению, а значит, есть возможность перейти в другую категорию и платить меньше, — заявил Козловский.

Депутат, зампредседателя комитета Вадим Агеенко считает, что с абонентами, которые потребляют такие объемы электроэнергии, должны поработать следственные органы и прокуратура, так как обычному человеку столько электричества использовать невозможно.

Вопрос о введении на территории региона дифференцированного тарифа планируется вынести на рассмотрение апрельской сессии регионального парламента.

Ранее редакция сообщала о том, что тариф на капремонт в Новосибирской области вырос на 24%.