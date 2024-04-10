Для майнеров электричество подорожает почти в два раза в Новосибирске

На второе полугодие 2024 года тариф на электроэнергию для жителей Новосибирской области предусмотрен в размере 3,66 рубля за кВт/ч, экономически обоснованный тариф — 5,38 рубля кВт/ч. Об этом на заседании комитета по ЖКХ напомнила заместитель руководителя департамента по тарифам Новосибирской области Елена Марунченко.
— Возникающая разница при формировании тарифа учитывается в тарифе прочих потребителей через перекрестное субсидирование (То есть за население доплачивает бизнес. — Ред.), — пояснила она. — Кроме того, величина тарифа на электричество, установленная для населения Новосибирской области на 2024 год, находится ниже среднероссийского уровня.
Марунченко напомнила, что законодательно предусмотрены три способа снижения величины перекрестного субсидирования:
По мнению экспертов департамента, наиболее оптимальным вариантом для Новосибирской области являются дифференцированные тарифы:
Департамент по тарифам провел работу по оценке потребителей электроэнергии в Новосибирской области и установил, что в среднем население потребляет в месяц 1099 кВт/ч электроэнергии.
— Из 22 тысяч потребителей, которые потребляют свыше 1099 кВт/ч в месяц, 21 тысяча проживает в ИЖС на территории области. Они используют электроэнергию для бытовых нужд, в том числе отопления,— сообщила Елена Марунченко. — Количество абонентов, потребляющих электроэнергию для ИЖС более 15 кВт/ч, составляет всего 69. 15 кВт/ч — это максимальная мощность, которую разрешают подключить потребителю для технологического подключения на бытовые нужды по льготной ставке. В пересчете на месяц это составляет 10,9 тысячи кВт электроэнергии.
В департаменте предположили, что такой высокий уровень потребления связан с тем, что электричество используется не на бытовые нужды. Возможно, имеет место скрытая коммерческая деятельность или майнинг.
— Для отопления ИЖС, исходя из максимального потребления жилых помещений, используются 29 кВт/ч на «квадрат». Если площадь дома — 100 КВ. м, то в месяц расход электричества составляет 3,9 тысячи кВт, — констатировала Марунченко.
В результате департамент предложил с 1 июля 2024 года ввести в Новосибирской области следующие ставки по тарифам на электричество:
Депутаты поддержали это предложение. Зампредседателя комитета Дмитрий Козловский отметил, что изучил статистику — и реальное повышение тарифов коснется только 69 потребителей.
— Это те абоненты, которые сегодня потребляют больше всего. При этом у них у всех есть доступ к газоснабжению, а значит, есть возможность перейти в другую категорию и платить меньше, — заявил Козловский.
Депутат, зампредседателя комитета Вадим Агеенко считает, что с абонентами, которые потребляют такие объемы электроэнергии, должны поработать следственные органы и прокуратура, так как обычному человеку столько электричества использовать невозможно.
Вопрос о введении на территории региона дифференцированного тарифа планируется вынести на рассмотрение апрельской сессии регионального парламента.
Ранее редакция сообщала о том, что тариф на капремонт в Новосибирской области вырос на 24%.
Фото freepik, автор: pvproductions
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