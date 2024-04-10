В финал премии «Россия – страна возможностей» прошел проект из Новосибирска

Проект Аллы Канаевой «Живая земля» вышел в финал Национальной премии «Россия — страна возможностей».

Проект реализуется в сфере сельского туризма. В работу вовлечено порядка 13 из 30 сельских районов области.

Всего в финал премии вышли 100 различных проектов. Голосовать за проекты можно до 14 апреля.

— Имена 13 победителей объявят на международном форуме-выставке «Россия»: они получат поддержку, медиа-сопровождение, возможность стать амбассадором проекта «Россия – страна возможностей», — говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в число финалистов премии «Парки России» вошел в Новосибирский зоопарк.