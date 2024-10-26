Для малышки дальневосточных леопардов Новосибирского зоопарка выбрали имя

Малышке дальневосточных леопардов в зоопарке Новосибирска уже три месяца. И только сейчас ей выбрали имя.

— Сотрудники зоопарка назвали маленького дальневосточного леопарда Хлоя, — говорится в сообщении зоопарка.

Красавица подросла и уже многому научилась. Во время первых прогулок она робко следовала за мамой по вольеру, а теперь малышка уверенно перепрыгивает через бревна и забирается на самые высокие точки. Подражая маме, она быстро научилась есть мясо и теперь без труда справляется даже с большими кусками.

В своих играх Хлоя развивает навыки охоты: внимательно наблюдает за происходящим, маскируется и бесшумно нападает. С каждым днём её грациозность и уверенность в себе становятся всё более заметными.

Но она по-прежнему остаётся маминой дочкой. Мама кормит её молоком, умывает, нежно обнимает во время сна и всегда готова защитить.

Ранее редакция сообщала о том, что семья комика Дениса Дорохова стала опекуном кошачьих лемуров зоопарка Новосибирска.