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Количество парковок около домов экономкласса планируют сократить

  • 26/10/2024, 13:30
Количество парковок около домов экономкласса планируют сократить
Цель этого решения — развитие общественного транспорта и сокращение автомобилизации

В 2026 году правительство России намерено ввести гибкое нормирование количества машино-мест на участках под многоэтажную застройку, сообщили «Известия». Минстрою предстоит изменить нормы к концу следующего года. Это следует из дорожной карты Минтранса, которую уже внесли в кабмин.

В целом дорожная карта Минтранса предполагает широкое внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса.

Помимо этого, в документе указано, что Минстрой, МВД и Минтранс к концу следующего года подготовят корректировки в нормативные документы для «гибкого нормирования парковочных мест» рядом с жилыми комплексами. При этом, плотность и геометрические параметры машино-мест должны меняться в зависимости от объектов капитального строительства и дорог. Вступить в силу новые нормы могут в 2026 году.

В Минтрансе объяснили, что сокращение числа парковок необходимо для развития общественного транспорта и снижения автомобилизации. Руководитель Новосибирского регионального отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков уверен, что власти таким образом поддержат исключительно строительную индустрию.

— Если новый стандарт вступит в силу, то застройщики смогут строить многоэтажные здания с минимальным количеством парковок. Ныне действующие нормативы четко прикрепляют машино-места к количеству квартир. Если же данная мера будет нарушена, то у строителей в этом плане будут полностью развязаны руки, выбирать число парковок они будут по ситуации, — заявил собеседник редакции.

Ашурков уверен, что предложенные стандарты рассчитаны на города с развитой системой общественного транспорта и совершенно не рассчитаны на Новосибирскую область.

— Нельзя всех мерить под одну гребенку. В Москве очень развита система общественного транспорта, как наземного, так и подземного, а в последние годы и водного. В Новосибирске такого нет и в ближайшее время не будет. Поэтому горожанам не остается ничего иного, как усаживаться за руль автомобиля, — констатирует Вячеслав Ашурков.

Добавим, для управления парковками власти планируют создать цифровой реестр парковочных мест и наладить его взаимодействие с другими базами данных. К примеру, бесплатные места для инвалидов должны иметься в каждом общественном месте и контролироваться в автоматическом режиме с помощью камер. Для этого Фонд пенсионного и социального страхования обяжут представлять сведения о людях с ограниченными возможностями и зарегистрированном на них транспорте.

Напомним, ранее прокуратура наложила вето на строительство небоскреба около станции метро «Октябрьская». Люди протестовали против его возведения, так как не понимали ситуацию с социальной и дорожной инфраструктурой, а также парковками.

— С одной стороны, люди требуют строительства дорог. С другой — им нужно много бесплатной территории, чтобы поставить свои машины. На мой взгляд, это пример потребительского шовинизма. Если вы хотите, чтобы вам никто не мешал, то берите землю на окраине, стройте дом и огораживайтесь забором. В центре современного мегаполиса это невозможно, — отмечал ранее в разговоре с корреспондентом Infopro54 основатель новосибирской «Группы Мета» Владимир Мартыненков. — В центре должна быть плотная, а к окраинам — более разряженная застройка, так как в центре есть много вариантов доступного транспорта: метро, автобусы, трамваи и т.д. Делегация новосибирских застройщиков ездила изучать опыт городского строительства в Сиднее, так там в принципе запрещено строить парковки в центре города. Жители должны оставлять личный автотранспорт на перехватывающих парковках за границей центральной зоны. Там еще более плотная застройка чем у нас, и все нормально живут, ходят пешком, ездят на общественном транспорте.

Ранее редакция сообщала о том, что за парковку на газонах и детских площадках в Новосибирске поймали 220 водителей. 

Фото Infopro54, автор: Маргарита Романова.

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Рубрики : Бизнес Транспорт Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Парковка автомобилей недвижимость новосибирска дома экономкласса


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