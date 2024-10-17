Семья комика Дениса Дорохова стала опекуном кошачьих лемуров зоопарка Новосибирска

Семья известного комика Дениса Дорохова стала опекуном кошачьих лемуров Новосибирского зоопарка.

В июне 2024 года Денис Дорохов и его семья посетили зоологический парк. Они приняли участие в кормлении лемуров и были настолько впечатлены животными, что решили взять их под свою опеку.

— Новосибирский зоопарк благодарит Дениса Дорохова и его семью за готовность помогать в содержании животных. Мы рады, что наши гости умеют внимательно наблюдать за животными и даже выбирают любимчиков, — говорится в сообщении зоопарка.

Денис Дорохов, актёр шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ, а также участник команды КВН «Камызяки».

Ранее редакция сообщала о том, что милое видео с котенком леопарда опубликовал Новосибирский зоопарк.