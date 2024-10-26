Улыбаемся и пашем: шестидневную рабочую неделю предстоит преодолеть жителям Новосибирска

Следующая рабочая неделя для жителей Новосибирска продлится шесть дней вместо пяти. Это связано с празднованием Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября.

Длинная неделя начнётся с 28 октября и продлится до 2 ноября включительно из-за переноса выходного с субботы на 30 апреля — это необходимо, чтобы провести непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.

После окончания долгой рабочей недели у новосибирцев получится отдохнуть в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.

Напомним, День народного единства отмечается в России с 2005 года.

Одним из объяснений названий праздника может служить пояснительная записка к проекту закона о его введении, где упоминаются события 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

— Воины народного ополчения продемонстрировали образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе, — говорится в документе.

Ранее редакция сообщала о том, что стало известно, как будут отдыхать жители Новосибирской области в 2025 году. Согласно календарю, опубликованному Министерством труда РФ, новогодние каникулы продлятся 11 дней, а на майских праздниках новосибирцы, как и остальные жители страны, будут отдыхать дважды по четыре дня.